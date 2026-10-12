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وزارة الاقتصاد تعيد السماح بتداول لبنة "مزارع زمان" بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات
أمن وقضاء
2026-10-12 | 05:12
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وزارة الاقتصاد تعيد السماح بتداول لبنة "مزارع زمان" بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات
أعاد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط السماح بتداول منتج "اللبنة البلدية" الذي يحمل العلامة التجارية "مزارع زمان" في الأسواق اللبنانية، بموجب قرار أصدره بعد فترة من تعليق تداول المنتج.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ القرار استند إلى نتائج التحاليل المخبرية التي أُجريت على عينات من اللبنة البلدية التي توضّبها شركة "فاليز ش.م.م" في مزبود – الشوف، من إنتاج معمل "الشقور" في برجا.
وأكدت أنّ النتائج المخبرية أثبتت مطابقة المنتج "تماماً للمواصفات القياسية اللبنانية المعتمدة، لا سيما من الناحية الجرثومية"، إلى جانب التأكد من خلوّه من أي زيوت نباتية أو نشاء.
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