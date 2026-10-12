بالصور - الجيش يضبط حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة عند الحدود اللبنانية السورية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن وحدات الجيش تواصل تنفيذ مهمات مراقبة الحدود اللبنانية السورية وضبطها بهدف منع التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي.



وكشفت أن وحدة من الجيش ضبطت في منطقة القصر – الهرمل حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة، موضّبة داخل أكياس ومعدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وقد فرّ المهربون إلى داخل الأراضي السورية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت إلى المراجع المختصة، وتجري المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورطين.