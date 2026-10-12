المجلس الدستوري يقبل الطعن بقانون العفو العام جزئياً ويبطل بعض نصوصه لمخالفتها الدستور

أصدر المجلس الدستوري اللبناني اليوم قراره النهائي رداً على المراجعة الطعنية المقدمة للطعن بقانون العفو العام.وقد خلص المجلس في قراره، الذي جاء بالإجماع، إلى قبول الطعن جزئياً ورفضه جزئياً، مفضلاً خيار "تحصين القانون" عبر فرض مجموعة من "التحفظات التفسيرية الملزمة" التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو، بدلاً من إبطاله كلياً، مع الإبطال الفعلي لبعض النصوص التي اعتُبرت غير دستورية صراحةً. التفاصيل مرفقة ربطا.