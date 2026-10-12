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مفرزة النبطية القضائية توقف سارق كابلات كهربائية وتضبط سيارة بلوحات مغايرة استخدمها في عملياته
أمن وقضاء
2026-10-12 | 08:59
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مفرزة النبطية القضائية توقف سارق كابلات كهربائية وتضبط سيارة بلوحات مغايرة استخدمها في عملياته
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليّات السّرقة في مدينة النبطيّة والبلدات المجاورة، من داخل المنازل والمباني المدمّرة والمتضرّرة من جرّاء الحرب الأخيرة، تمكّنت دوريّة من مفرزة النّبطيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 18-9-2026، من توقيف مشتبهٍ فيه لقيامه بسرقة كابلات كهربائيّة وخردة، وبيعها، ويدعى:
ح. س. (مواليد عام 1974، سوري).
وضُبط في حوزته كميّة من الأسلاك المسروقة، وسيّارة نوع مرسيدس عليها لوحات تسجيل مغايرة، تُستخدم في عمليّات السّرقة.
والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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