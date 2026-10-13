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الجيش يفكك عبوة قديمة العهد مموهة ومعدّة للتفجير ويفجرها في منطقة كفرزبد – زحلة
أمن وقضاء
2026-10-13 | 03:21
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الجيش يفكك عبوة قديمة العهد مموهة ومعدّة للتفجير ويفجرها في منطقة كفرزبد – زحلة
ليل ١٢ - ١٣ /١٠ /٢٠٢٦، لدى توافر معلومات حول عبوة قديمة العهد مموهة ومعدّة للتفجير على جانب طريق ترابية فرعية في منطقة كفرزبد - زحلة، توجهت وحدة مختصة من الجيش إلى المكان وعملت على تفكيك العبوة وتفجيرها في مكانها لخطورة نقلها.
وتجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل.
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