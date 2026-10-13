الجيش يفكك عبوة قديمة العهد مموهة ومعدّة للتفجير ويفجرها في منطقة كفرزبد – زحلة

ليل ١٢ - ١٣ /١٠ /٢٠٢٦، لدى توافر معلومات حول عبوة قديمة العهد مموهة ومعدّة للتفجير على جانب طريق ترابية فرعية في منطقة كفرزبد - زحلة، توجهت وحدة مختصة من الجيش إلى المكان وعملت على تفكيك العبوة وتفجيرها في مكانها لخطورة نقلها.



وتجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل.