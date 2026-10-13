الجيش يضبط كمية من المخدرات ويتلف 14 خيمة مزروعة بالماريجوانا

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة دار الواسعة – بعلبك، وضبطت حوالي 22 كلغ من حشيشة الكيف وحوالي 22 ألف حبة كبتاغون، وأتلفت 14 خيمة مزروعة بالماريجوانا، كما أوقفت السوريَّين (م.ح.) و(ا.ب.) لتعاونهما مع أحد المطلوبين.



كذلك أوقفت وحدات أخرى في مناطق: المشرفة – الهرمل، المدفون – البترون، شدرا والدبابية ووادي خالد – عكار، 134 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.