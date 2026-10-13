توقيف "اللمبي"... أحد أفراد عصابة تنفّذ عمليات نشل وسرقة

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي المختصّة لمكافحة الجرائم وملاحقة مرتكبيها، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 5-10-2026، في محلّة صبرا – الرحاب، المدعو:



ه. ش. (مواليد عام 2002، لبناني، بحسب أقواله)، الملقّب بـ “اللمبي”



وبالاستماع إليه، أفاد بأنّه ينتمي إلى عصابة منظّمة وخطرة، واعترف بأنّه كان ينفّذ، لمصلحتها، في محافظتي بيروت وجبل لبنان، عمليات نشل وسرقة استهدفت أشخاصًا ومنازل ومطاعم، وطالت دراجات آليّة وهواتف خلوية، ثم يسلّم المسروقات إلى الشبكة لقاء تزويده بالمخدّرات.



كما تبيّن أنّه من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وضُبط بحوزته هاتف خلوي وسكين.



وسُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما يستمرّ العمل لتوقيف سائر المتورّطين.

