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قوى الأمن: تلف وتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل عيون السّيمان

أمن وقضاء
2026-10-14 | 02:40
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قوى الأمن: تلف وتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل عيون السّيمان
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قوى الأمن: تلف وتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل عيون السّيمان

صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

"اعتباراً من السّاعة 10:00 من تاريخ اليوم 14-10-2026، وإلى حين الانتهاء من التّاريخ ذاته، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتلف وتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل عيون السّيمان، حيث من المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة.

لذلك، يُطلب أخذ العلم، وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على السّلامة العامّة".
 

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