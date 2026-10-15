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روّجوا المخدّرات في الشّويفات ومحيطها وذوق مصبح... هذا مصيرهم

أمن وقضاء
2026-10-15 | 06:58
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روّجوا المخدّرات في الشّويفات ومحيطها وذوق مصبح... هذا مصيرهم
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روّجوا المخدّرات في الشّويفات ومحيطها وذوق مصبح... هذا مصيرهم

في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، قامت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي بتوقيف عد من الأشخاص روّجوا المخدّرات في الشّويفات، وصحراء الشّويفات- شارع المدارس، وذوق مصبح – طلعة المدارس على متن درّاجتين آليّتَيْن، وسيّارة.

في الشّويفات:
تمكّنت عناصر المفرزة من توقيف أحد مروّجي المخدّرات بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة، ويدعى:

م. ش. (مواليد عام 2008، سوري)
بتفتيشه، عُثر على:

16 طبّة بلاستيكيّة بداخلها مادّة مخدّرة بيضاء اللون
4 أكياس مختومة بداخلها حبوب الكبتاغون
هاتف خلوي، ومبلغ مالي بالليرة اللبنانيّة
في صحراء الشّويفات- شارع المدارس:
أوقفت إحدى دوريّات المفرزة بالجرم المشهود، شخصًا على متن درّاجة آليّة، يقوم بترويج المخدّرات، ويدعى:

م. ش. (مواليد عام 2008، سوري)
بتفتيشه، عُثر على:

16 طبّة بلاستيكيّة بداخلها مادّة مخدّرة بيضاء اللون
4 أكياس مختومة بداخلها حبوب الكبتاغون
هاتف خلوي، ومبلغ مالي بالليرة اللبنانيّة
في ذوق مصبح – طلعة يسوع الملك:
أوقفت إحدى دوريّات المفرزة سيارة يقوم من على متنها بترويج المخدّرات بالجرم المشهود، وهما كلّ من:

ط. ع. (مواليد عام 1973، لبناني)
م. ع. (مواليد عام 1973، لبناني) بحسب أقواله
بتفتيشهما والسيّارة، ضبط ما يلي:

5 طبات كبيرة الحجم بداخلها مادة مخدرة لون ابيض
10 طبات متوسطة الحجم مغلفة بداخلها مادة مخدرة لون ابيض
12 طبات صغيرة الحجم مغلفة بداخلها مادة مخدرة لون ابيض
10 أكياس متوسطة الحجم ومغلفة بداخلها مادة حشيشة الكيف
15 طبّة مغلفة بأكياس فضيّة الّلون بداخلها مادة مخدرة
15 كيسًا مغلفا باللون الفضي، بداخلهم مادة مخدرة
مبلغ مالي بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانيّة، هاتفان خلويّان
وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المخدّرات

الشّويفات

ومحيطها

مصبح...

مصيرهم

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