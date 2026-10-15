"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الضاحية الجنوبية والبقاع والشوف

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة، بالإضافة الى السيجار المزوّر، نتيجة عمليات دهم نفّذها في حي السلم ومنطقة الرادوف في الضاحية الجنوبية لبيروت".



وكان الجهاز ضبط في الأيام الأخيرة مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة مماثلة في شتورة وبدنايل وتمنين الفوقا في البقاع وبتلون وبقعاتا في الشوف.



وذكّرت بأن هذه المداهمات تندرج ضمن "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة"، مشيرة إلى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص".



وجدّدت دعوتها "المواطنين إلى التعاون معها في التصدي لهذه الظاهرة التي تلحق الضرر بالمستهلكين والخزينة العامة، من خلال الإبلاغ عن أي منتجات يُشتبه في أنها مهرّبة أو مزوّرة، أو عن مواقع يُعتقد أنها تُستخدم لتخزينها، عبر الخط الساخن 1722، تكريساً لمبدأ "كل مواطن خفير".