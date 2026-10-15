رابطة معلمي الأساسي الرسمي اعلنت الاستمرار بالإضراب غداً

حيت رابطة معلمي التعليم الأساسي، في بيان، "جميع الزملاء الذين أثبتوا اليوم انتمائهم الى التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية"، واشارت الى انه "في ظلّ استمرار الغموض وعدم صدور أي توضيح بشأن دراسة أوضاع المدارس أو إلحاق المعلمين المستعان بهم والمتعاقدين على نفقة صناديق المدارس ، وعدم صدور قرار تأجيل التدريس في الدوام المسائي، ريثما ينطلق العام الدراسي في الدوام الصباحي بشكل طبيعي، سنستمر في الإضراب في الدوامين الصباحي والمسائي يوم غد الجمعة في 16 الحالي، رفضاً لسياسة المماطلة والتجاهل".واملت الرابطة أن "تجد الوزارة الحلول اللازمة قبل بداية الأسبوع المقبل".