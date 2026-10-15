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حملة وزارة الاقتصاد على المولدات تتواصل: 16 محضر ضبط في الضاحية الجنوبية ومحيطها خلال جولتين رقابيتين

أمن وقضاء
2026-10-15 | 16:24
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حملة وزارة الاقتصاد على المولدات تتواصل: 16 محضر ضبط في الضاحية الجنوبية ومحيطها خلال جولتين رقابيتين
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حملة وزارة الاقتصاد على المولدات تتواصل: 16 محضر ضبط في الضاحية الجنوبية ومحيطها خلال جولتين رقابيتين

واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها الرقابية على أصحاب المولدات الخاصة، حيث أسفرت جولتا الاثنين 12 والأربعاء 14 تشرين الأول 2026 عن تسطير 16 محضر ضبط في الضاحية الجنوبية ومحيطها، شملت مخالفات التسعيرة الرسمية والرسم الثابت والفواتير وعدم استكمال تركيب العدادات.

وخلال جولة الاثنين، سطّرت دوريات الوزارة 10 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خاصة في الليلكي وحي السلم والشويفات وبرج البراجنة وحي الأميركان. وشملت المخالفات عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه، وتقاضي رسوم ثابتة مخالفة، وعدم تسليم المشتركين فواتير أو إيصالات بالمبالغ المدفوعة، إضافةً إلى إصدار فواتير بالدولار أو غير مفصّلة. ومن بين المحاضر المسطّرة، محضر غيابي بحق صاحب مولد في حي الأميركان لمخالفته التسعيرة.

كما جرى خلال الجولة أخذ تعهّد من صاحب مولد في حي ماضي بالالتزام بسعر الصرف المعتمد، فيما تبيّن التزام أحد المولدات التي شملتها الرقابة.

وفي جولة الأربعاء، واصلت دوريات الوزارة، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، جولاتها الرقابية، وسطّرت 6 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الكفاءات وتحويطة الغدير والجاموس وطريق المطار–بئر حسن والشياح.

وشملت المخالفات عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلوواط/ساعة، حيث تبيّن تقاضي أحد أصحاب المولدات في الكفاءات 70 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة، فضلاً عن مخالفات الرسم الثابت وإصدار الفواتير بالدولار. كما سُطّر محضر غيابي بحق صاحب مولد في الجاموس لمخالفته التسعيرة، ومحضر بحق صاحب مولد في الشياح لعدم استكمال تركيب العدادات ومخالفة الرسم الثابت، فيما تبيّن التزام ثلاثة مولدات في الجاموس وفرن الشباك والغبيري.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن جولاتها الرقابية على المولدات مستمرة، وأنها لن تتهاون في ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المشتركين والالتزام بالتسعيرة الرسمية وسائر القرارات الناظمة للقطاع.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى المساهمة في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، انطلاقاً من شعار «كل مواطن مراقب»، عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو الخط الساخن لجمعية المستهلك–لبنان (01750650).

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