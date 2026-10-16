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مسلحون يحاصرون دورية أمنية في الجناح خلال ضبط أدوية فاسدة والمؤازرة لم تصل بعد
أمن وقضاء
2026-10-16 | 10:38
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مسلحون يحاصرون دورية أمنية في الجناح خلال ضبط أدوية فاسدة والمؤازرة لم تصل بعد
أثناء تنفيذ دوريات تابعة لقسم المباحث الجنائية المركزية تنفيذاً لإستنابة النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج، وبناءً على إحالة من وزير الصحة ركان نصر الدين، لضبط وحجز أدوية في مستودعات تابعة لإحدى شركات الأدوية في منطقة الجناح، بسبب فسادها وعدم توافر الشروط الصحية اللازمة لتداولها، تجمهر عشرات الشبان المسلحين التابعين لحزب الله في المكان عند "كاليري سمعان - بناية الزغلول"، بغية محاصرة عناصر الدورية، مطالبين رئيس الدورية بالانسحاب.
وعلى الأثر، تواصل العميد الذي يرأس الدورية مع النائب العام التمييزي، الذي طلب منه استقدام مؤازرة من قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعدما ارتفع عدد المسلحين المتجمهرين إلى المئات.
وبحسب مكتب النيابة العامة التمييزية، لم تصل المؤازرة بعد.
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