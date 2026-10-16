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الجمارك تضبط كميات كبيرة من البوتوكس والفيلر المهرّب في الشويفات

أمن وقضاء
2026-10-16 | 08:44
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الجمارك تضبط كميات كبيرة من البوتوكس والفيلر المهرّب في الشويفات
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الجمارك تضبط كميات كبيرة من البوتوكس والفيلر المهرّب في الشويفات

أعلنت المديرية العامة للجمارك أنّ قوة من شعبة البحث عن التهريب أوقفت، عقب عملية رصد ومتابعة دقيقة، عامل توصيل (دليفري) بحوزته كمية من مادة البوتوكس. وأفضت التحقيقات إلى معلومات قادت إلى مداهمة شقة سكنية في منطقة الشويفات، عُثر بداخلها على كميات كبيرة من البوتوكس والفيلر المهرّب، من دون مستندات تثبت نظامية إدخالها إلى الأراضي اللبنانية.

وقد جرى ضبط المستحضرات، واقتيد صاحبها إلى المركز المختص لإجراء المقتضى القانوني.

وأشارت المديرية إلى أنّ غياب المستندات التي تتيح التحقّق من مصدر هذه المستحضرات ومواصفاتها يثير الشكوك حول تركيبتها ومدى مطابقتها لشروط الجودة والسلامة، فضلاً عن ظروف نقلها وتخزينها، وما قد يترتّب على استخدامها من مخاطر على صحة المواطنين.

وشدّدت على مواصلة ملاحقة تهريب كل انواع الادوية والمستحضرات الطبية وتلك المستخدمة في الإجراءات التجميلية، داعيةً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء العروض المغرية تجنباً لتعرضهم لأي ضرر، كم وتدعوهم الى التأكد قبل الاستخدام من مصدر هذه المنتجات وسلامتها ونظامية دخولها إلى الأراضي اللبنانية،تفادياً  للخطر، والإبلاغ عن أي نشاط يُشتبه بارتباطه بتهريب هذه المواد أو تخزينها وتوزيعها بصورة غير قانونية.
 
 

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