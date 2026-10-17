الجيش يوقف المتورط في جريمة قتل خلال إشكال مجدل بعنا – عاليه

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 17 / 10 /2026، وقع إشكال في منطقة مجدل بعنا - عاليه بسبب خلافات سابقة، تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد المواطنين وجرح 3 آخرين.



وأفادت بأنه على الفور، وبعد عملية رصد وملاحقة أمنية، دهمت وحدة من الجيش أحد المنازل في منطقة المشرفة - عاليه، وأوقفت المتورط في جريمة القتل المواطن (غ.ع.)، وضبطت السلاح الحربي الذي استخدمه.



وأكدت أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.