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تدابير سير غدا في المعاملتين وشارع عمر الداعوق وعين المريسة وشارل حلو بسبب أنشطة اجتماعية ورياضية
أمن وقضاء
2026-10-17 | 14:40
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تدابير سير غدا في المعاملتين وشارع عمر الداعوق وعين المريسة وشارل حلو بسبب أنشطة اجتماعية ورياضية
أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة تدابير سير بتاريخ 18-10-2026 في المعاملتين، وشارع عمر الداعوق وعين المريسة وشارل حلو بسبب أنشطة اجتماعية ورياضية.
أوّلًا: في محلّة المعاملتين (نصف ماراتون)
بين الساعة 5.00 والساعة 9.00 صباحًا سيقيم الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى "بطولة لبنان لنصف ماراتون لعام 2026" وذلك انطلاقًا من مجمّع فؤاد شهاب الرياضي – جونيه، باتّجاه المعاملتين – مفرق أوسكار بالاس، ومن ثمّ العودة باتّجاه ضبية على الطريق البحري (قبل ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن)، ثمّ العودة على المسار نفسه، وصولًا إلى نقطة الانطلاق. لذلك، سيتمّ تحويل السير من مفرق غزير البحري باتّجاه الأوتوستراد للسيارات المتّجهة باتّجاه بيروت، وتحويل السير من مستديرة KFC باتّجاه الأوتوستراد المسلك الشرقي للسيّارات المتّجهة باتّجاه المعاملتين، وسيقفل الطريق نهائيًّا داخل سوق جونيه حتّى ATCL، وذلك لحين الانتهاء.
ثانيًا: في محلة شارع عمر الداعوق (أعمال تصوير)
بين الساعة 8.00 والساعة 13.00 ستقوم شركة TEST TEST للإنتاج بأعمال تصوير في شارع عمر الداعوق مقابل BEIRUT TOWERS. لذلك، سيتمّ قطع السير في الشارع المذكور وتحويله إلى جهة STARCO لحين الانتهاء.
ثالثًا: في محلّة عين المريسة (سباق رياضي)
اعتبارًا من الساعة 6.00 من وبإشراف الاتّحاد اللبناني للترياتلون، ستنظّم جمعية نادي فريق RISE AND RISE TEAM سباق SPRINT TRIATHLON على الطريق البحري الممتدّ من الكورنيش البحري الملاصق للجامعة الأميركية في بيروت، باتّجاه عين المريسة وصولًا إلى مطعم ماكدونالدز، والعودة إلى نقطة الانطلاق. لذلك، سيتمّ قطع الطريق من إشارة نادي الضبّاط إلى جامع عبد الناصر – عين المريسة ذهابًا وإيابًا، ولحين الانتهاء.
رابعًا: في جادّة شارل الحلو (سباق سيّارات)
اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 17.00، سيقام "سباق السرعة الخامس" على خطّ سير الطريق الممتدّ من شارع جورج حدّاد وصولًا إلى تمثال المغترب جادة شارل حلو – الطريق البحري، ذهابًا وإيابًا. لذلك سيتمّ تحويل السير إلى حين الانتهاء وفقا لما يلي:
– قطع السير من تمثال المغترب وتحويله باتّجاه بيت الكتائب.
– قطع السير من جورج حدّاد ومنعه من المرور داخل النفق وتحويله باتّجاه بيت الكتائب.
– قطع السير القادم من شارع الجمارك ومداخل المرفأ.
وطلبت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
تدابير سير
المعاملتين
شارع عمر الداعوق
عين المريسة
شارل حلو
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