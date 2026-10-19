الجميل طالب بمسح أمني شامل للرويسات-الجديدة: استمرار السلاح غير الشرعي والتنظيم العسكري والأمني لحزب الله خطر داهم على لبنان

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على "اكس": "تواصلت صباحاً مع وزير الدفاع، وطلبت منه اجراء الجيش والقوى الأمنية مسحاً شاملاً لمنطقة الرويسات - الجديدة ومحيطها، عقب اكتشاف نفق في المنطقة. وأبدى تجاوباً مع المطلب. نفق في المتن، شحنة متفجرات في ضهر البيدر، ومواجهات مع قوى الأمن في الضاحية… مؤشرات خطيرة تفرض وضع حدّ نهائي لازدواجية السلاح والتنظيم العسكري لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية".



وشدد على أن "استمرار عمل السلاح غير الشرعي والتنظيم العسكري والأمني لحزب الله يشكل خطرا داهما، وعلى الدولة الحسم حفاظاً على لبنان".