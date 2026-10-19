قوى الأمن الداخلي في الذكرى الـ14 لاستشهاد وسام الحسن: اسما لا يطويه الغياب

كتبت قوى الامن الداخلي عبر منصة"اكس":" تجدّد قوى الأمن الوفاء لذكرى اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني، في الذكرى الرابعة عشرة لاستشهادهما… تبقى وسامًا في ذاكرة الوطن، واسْمًا لا يطويه الغياب".