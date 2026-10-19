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مدعي عام التمييز ‏إلتقى وفدا من النواب السنة... وبحثٌ في قانون العفو العام

‏إلتقى مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج وفدا من النواب السنة وتم التباحث في موضوع قانون العفو العام وتم وضعهم في كيفية تطبيقه على ضوء قرار المجلس الدستوري.