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قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني

أمن وقضاء
2026-10-19 | 12:53
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قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
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قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني

تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في قيادة الفوج المجوقل في ثكنة داني حرب - غوسطا أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترك الذي يمتد لثلاثة أسابيع، ويشارك فيه فريق بريطاني من الفوج الملكي الاسكتلندي والفوج المجوقل في الجيش اللبناني، إضافة إلى مشاركة عناصر من جيوش الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، وحضور عناصر من جيوش قبرص وقطر والأردن.

وبعد زيارة المركز الميداني للعمليات والاستعلام التكتي، وحضور إيجاز حول مراحل التمرين وأهدافه، التقى العماد هيكل العسكريين الأجانب وعسكريي الجيش المشارِكين في التمرين، مشيدًا بجدّيتهم العالية التي تُحقق الاستفادة القصوى من التمرين. وشدد على أهمية التعاون بين القوى المختلفة. 

وتوجّه إليهم بالقول: "إنّ مواصلة بذل الجهود والتدريب تُمكّن الجيش من تنفيذ مهماته رغم صعوبتها وكثافتها، فدوركم أساسي ومهم، ونتيجته تنعكس على صورة المؤسسة".
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

رودولف هيكل

تمرين

PEGASUS CEDAR 2026

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