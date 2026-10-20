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الجيش ينفّذ تدابير أمنية واسعة من الشمال إلى جبل لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل

أمن وقضاء
2026-10-20 | 08:27
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الجيش ينفّذ تدابير أمنية واسعة من الشمال إلى جبل لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل
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الجيش ينفّذ تدابير أمنية واسعة من الشمال إلى جبل لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 9 مواطنين و186 سوريًّا وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطن (ه.خ.) عند حاجز شدرا - عكار، لإقدامه على تهريب 15 سوريًّا إلى داخل الأراضي اللبنانية.

• توقيف المطلوب (ح.ن.) عند حاجز الشربين – الهرمل لاعتدائه على أحد العسكريين بتاريخ 14 /1 /2013، وضبط أسلحة وذخائر حربية في منزله.

• توقيف المواطنين (ع.ح.) و(ر.ح.) و(ع.غ.ح.) في منطقة وادي سويد - عرسال لحيازتهم حوالي 131 كلغ من مادة نترات الأمونيوم غير المرخصة تستخدم في أعمال تفتيت الصخور.

• توقيف المواطن (ح.م.) في محيط طريق المطار – بعبدا لإشهاره السلاح نحو أحد المواطنين بتاريخ 18 /10 /2026، وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار. وضبط مسدس حربيّ في حوزته.

• توقيف المواطنَين (س.غ.) و(م.م.) في بلدة برجا – الشوف ومنطقة التبانة – طرابلس لإطلاقهما النار، وضبط مسدس حربيّ في حوزة الثاني.

• توقيف المواطن (ع.ي.ح.) عند حاجز المغاطس – الفنار لحيازته كمية من المخدرات.

• توقيف 171 سوريًّا في مناطق شدرا والدبابية وأكروم – عكار وعند حاجزَي دير عمار – المنية الضنية والمدفون – البترون وثغرة الزيرة – العبودية وعلى طريق عام عندقت - شدرا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم من دون أوراق قانونية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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