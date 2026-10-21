أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خزان مازوت بفتحة خلفية لتهريب الدخان… الجمارك تكشف الحيلة وتضبط أكثر من ٣٥٠٠ كروز
أمن وقضاء
2026-10-21 | 08:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
خزان مازوت بفتحة خلفية لتهريب الدخان… الجمارك تكشف الحيلة وتضبط أكثر من ٣٥٠٠ كروز
2
min
خزان مازوت بفتحة خلفية لتهريب الدخان… الجمارك تكشف الحيلة وتضبط أكثر من ٣٥٠٠ كروز
أعلنت المديرية العامة للجمارك أنّ شعبة المكافحة البرية في بيروت ضبطت أكثر من ٣٥٠٠ كروز من الدخان المهرّب، من أصناف مختلفة، أُخفيت داخل خزان مازوت مصنّع خصيصاً لاستخدامه مخبأً للتهريب، ومحمّل على متن سيارة بيك أب.
وجاءت العملية بعد رصد ومتابعة من البقاع إلى بيروت، حيث تمكّنت عناصر الشعبة من كشف فتحة خلفية في الخزان استُخدمت لإدخال كميات الدخان وإخفائها، في محاولة للتحايل على إجراءات التفتيش والتمويه على الحمولة الفعلية، عبر استغلال الشكل الخارجي للخزان للإيحاء بأنّه مخصّص لنقل المحروقات.
وتُبرز العملية لجوء المهرّبين إلى أساليب إخفاء أكثر تعقيداً، تتجاوز توضيب البضائع إلى تصنيع مخابئ مخصّصة لها، بما يجعل الرصد الدقيق والمتابعة الميدانية عنصرين أساسيين في كشفها وإحباطها.
وقد اقتيد المخالف إلى مركز الشعبة، ونُقلت المضبوطات إليه، لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مازوت
بفتحة
خلفية
لتهريب
الدخان…
الجمارك
الحيلة
وتضبط
التالي
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
مجلس دستوري يُقرر... وبإسم الطائفة يُكسر القرار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-08-04
الجمارك تضبط كمية من الدخان المهرب داخل سيارة
أمن وقضاء
2026-08-04
الجمارك تضبط كمية من الدخان المهرب داخل سيارة
0
أخبار لبنان
2026-10-15
الجمارك تضبط كميات من التنباك والدخان المهرّب في جل الديب وصيدا
أخبار لبنان
2026-10-15
الجمارك تضبط كميات من التنباك والدخان المهرّب في جل الديب وصيدا
0
أمن وقضاء
2026-08-15
الجمارك تضبط كمية من المعسل والدخان المهرب بعد مداهمة محل
أمن وقضاء
2026-08-15
الجمارك تضبط كمية من المعسل والدخان المهرب بعد مداهمة محل
0
أمن وقضاء
2026-08-27
الجمارك تكشف مستودعًا يحتوي على كميات كبيرة من المعسّل والدخان المهرب
أمن وقضاء
2026-08-27
الجمارك تكشف مستودعًا يحتوي على كميات كبيرة من المعسّل والدخان المهرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:29
قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيه بجرم سرقة من داخل مبنى في بيروت
أمن وقضاء
12:29
قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيه بجرم سرقة من داخل مبنى في بيروت
0
أمن وقضاء
11:03
الجيش يوقف رئيس عصابة سرقة و6 مواطنين بجرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة والتورط في إشكالات
أمن وقضاء
11:03
الجيش يوقف رئيس عصابة سرقة و6 مواطنين بجرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة والتورط في إشكالات
0
أمن وقضاء
10:20
أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
أمن وقضاء
10:20
أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
0
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-10-19
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
أمن وقضاء
2026-10-19
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
0
أمن وقضاء
2026-09-20
الجيش: توقيف مطلق النار في خلاف مسلح أدى إلى مقتل 3 في الرويسات- الجديدة
أمن وقضاء
2026-09-20
الجيش: توقيف مطلق النار في خلاف مسلح أدى إلى مقتل 3 في الرويسات- الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-07
٣ دورات و الامتحانات الرسمية قائمة
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-07
٣ دورات و الامتحانات الرسمية قائمة
0
آخر الأخبار
11:38
رويترز عن وكالة: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يلتقي بالزعيم الأعلى مجتبى
آخر الأخبار
11:38
رويترز عن وكالة: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يلتقي بالزعيم الأعلى مجتبى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التصعيد الإقليمي بين الميدان والدبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التصعيد الإقليمي بين الميدان والدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لحكومة وحدة والمعركة تحتدم على دور الأحزاب العربية في الكنيست المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لحكومة وحدة والمعركة تحتدم على دور الأحزاب العربية في الكنيست المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
0
عالم الطبخ
12:04
مزيج مبتكر بين الأسماك والدواجن: دجاج بالقريدس والسبانخ مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
12:04
مزيج مبتكر بين الأسماك والدواجن: دجاج بالقريدس والسبانخ مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أمن وقضاء
08:32
خزان مازوت بفتحة خلفية لتهريب الدخان… الجمارك تكشف الحيلة وتضبط أكثر من ٣٥٠٠ كروز
أمن وقضاء
08:32
خزان مازوت بفتحة خلفية لتهريب الدخان… الجمارك تكشف الحيلة وتضبط أكثر من ٣٥٠٠ كروز
0
أخبار لبنان
06:52
تكتّل الجمهورية القوية تقدّم بإخبارَين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
أخبار لبنان
06:52
تكتّل الجمهورية القوية تقدّم بإخبارَين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
0
أخبار لبنان
05:54
رئيس حزب الكتائب: لضرورة الانتقال إلى خطوات عملية لحصر السلاح
أخبار لبنان
05:54
رئيس حزب الكتائب: لضرورة الانتقال إلى خطوات عملية لحصر السلاح
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:20
أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
أمن وقضاء
10:20
أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
2
أمن وقضاء
13:49
زورقان يغرقان في اليونان والفاجعة تصل إلى لبنان
أمن وقضاء
13:49
زورقان يغرقان في اليونان والفاجعة تصل إلى لبنان
3
حال الطقس
01:49
احتمال تساقط بعض الامطار قبل استقرار الطقس مجدّدًا
حال الطقس
01:49
احتمال تساقط بعض الامطار قبل استقرار الطقس مجدّدًا
4
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
5
أمن وقضاء
13:57
مجلس دستوري يُقرر... وبإسم الطائفة يُكسر القرار
أمن وقضاء
13:57
مجلس دستوري يُقرر... وبإسم الطائفة يُكسر القرار
6
أخبار لبنان
04:04
معلومات الـLBCI: مجلس الأمن بعقد مشاورات مغلقة في شأن التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1559
أخبار لبنان
04:04
معلومات الـLBCI: مجلس الأمن بعقد مشاورات مغلقة في شأن التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1559
7
اسرار
00:00
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦
اسرار
00:00
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦
8
فنّ
10:47
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
فنّ
10:47
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More