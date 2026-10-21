اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بتمديد كابلا ألياف ضوئيّة عائدة لوزارة الاتّصالات، على جانب المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فؤاد شهاب، وذلك يوميًّا وإلى حين انتهاء الأعمال، اعتبارًا من السّاعة 7:00 من صباح يوم غدٍ الخميس 22-10-2026، وحتى السّاعة 14:00، علمًا أن هذه الأشغال لن تؤدّي إلى منع المرور في المحلّة.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السلامة العامة وتسهيلًا لحركة المرور.