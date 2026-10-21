قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيه بجرم سرقة من داخل مبنى في بيروت

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهويّة، مشتبهٍ فيه بجرم سرقة بطاريات من داخل مبنى في بيروت.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين يعرفون أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 789746-01 – 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأن كل من يُدلي بأي معلومة تُسهم في إلقاء القبض على المشتبه فيه، يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.