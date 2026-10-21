الجيش يوقف رئيس عصابة سرقة و6 مواطنين بجرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة والتورط في إشكالات

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة رويسات الجديدة – المتن بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، المواطن (د.ل.) لتأليفه عصابة تنشط في سرقة الدراجات النارية، إضافة إلى تعاطيه المخدرات، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف.



كما أوقفت وحدة أخرى في بلدة الكفور – النبطية 3 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



كذلك أوقفت وحدة أخرى 3 مواطنين لتورطهم في إشكال في الأسواق الداخلية – طرابلس، وضبطت مسدسًا حربيًّا.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.