عند الحدود اللبنانية السورية... الجيش يحبط عملية تهريب أسلحة وذخائر حربية

في إطار مراقبة الحدود اللبنانية السورية وضبطها، أحبطت وحدة من الجيش في منطقة أكروم الحدودية – عكار عملية تهريب أسلحة وذخائر حربية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.



كما أوقفت وحدات أخرى المطلوب (ا.ع.) في منطقة الرويمة – عكار والمطلوب (م.ر.) في بلدة عرسال – بعلبك لقيامهما بأعمال تهريب.



كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة وادي خالد – عكار وأوقفت المواطنين (ك.ا.) و(م.ا.) و(ع.ا.) المطلوبين بجرائم: التعرض لأحد العسكريين بالضرب، إطلاق النار، فرض الخوات، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.