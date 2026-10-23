جدول جديد لأسعار المحروقات...

صدر صباح اليوم الجدول الجديد لأسعار المحروقات، وأصبحت كما يلي:



- بنزين 95 أوكتان: 2.686.000 ليرة لبنانية (-53.000)



- بنزين 98 أوكتان: 2.704.000 ليرة لبنانية (-53.000)



- المازوت: 2.564.000 ليرة لبنانية (+1.000)



- الغاز: 1.494.000 ليرة لبنانية