مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء بجرائم مخدّرات واحتيال

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانيّة، بنتيجة التحريات والاستقصاءات، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ من توقيف أحد المطلوبين في بلدة تعلبايا، ويُدعى:



م.ج. (مواليد عام 2004، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم تجارة وترويج وتعاطي المخدّرات.



وبتاريخ 20-10-2026، وفي محلّة المدينة الصناعيّة – زحلة، أوقفت دوريّة من المفرزة المذكورة شخصًا مطلوبًا للقضاء بجرم احتيال، ويدعى:



م. ع. (مواليد عام 1983، لبناني)



وأودع الموقوفان القطعتين المعنيتَين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

