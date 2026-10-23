تدابير سير يوم غد السبت في شارع مار متر – الأشرفية

بتاريخ يوم غد السبت 24-10-2026، ستقوم بلدية بيروت بقطع شجرة تشكّل خطرًا على السلامة العامة وتعيق حركة المرور في شار مار متر- الأشرفية.



وستؤدي هذه الأعمال إلى إقفال المسار الآتي من أوتيل ديو باتجاه مار متر عند أول النفق، وتحويل السير باتجاه ساحة ساسين، اعتبارًا من الساعة 8،30 صباحًا ولحين الانتهاء.



ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.