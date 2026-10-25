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شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة منازل ودرّاجات آلية في النبطية ومحيطها

أمن وقضاء
2026-10-25 | 09:31
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شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة منازل ودرّاجات آلية في النبطية ومحيطها
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شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة منازل ودرّاجات آلية في النبطية ومحيطها

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة تقوم بعمليّات سرقة من داخل منازل وسرقة درّاجات آليّة في مدينة النبطية ومحيطها.

وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها اللازمة لكشف العصابة وتوقيف أفرادها، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّات أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:
م. ح. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)
م. ح. أ. (مواليد عام ٢٠٠٦، لبناني)
ح. ف. (مواليد عام ۲۰۰۱، فلسطيني)
ز. ح. (مواليد عام ٢٠٠٤، لبنانية).

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد أماكن وجودهم وتوقيفهم بما أمكن من السّرعة.

وبتاريخ 15-10-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهم، من خلال كمينٍ محكمٍ نصبته لهم في النبطيّة، وضبطت معهم بندقيّة نوع بومب أكشن، مسدّس حربي، درّاجة آليّة تبيّن أنّها مسروقة، وكميّة من حشيشة الكيف، وأدوات تستخدم في عمليّات السّرقة.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل منازل وسرقة درّاجات آليّة في النبطيّة وجوارها.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

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منازل

ودرّاجات

النبطية

ومحيطها

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