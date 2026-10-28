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غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
أمن وقضاء
2026-10-28 | 03:12
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غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانيّة، وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتخزين كميّات منها داخل إحدى الغرف عند مدخل مخيّم صبرا، وتردّد مروّجين إليها لاستلامها وترويجها على الزبائن في مناطق بيروت.
وبحسب البلاغ، فإنه على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هويّة المتورّطين في العمليات المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من تحديد الغرفة عند مدخل المخيّم، وبالتالي كشف هويّة المتورّطين، ومن بينهم المدعوّان:
- ع. ع. (مواليد عام 1996، سوري.)
- أ. ج. (مواليد عام 2001، سوري.)
كما تبيّن أنّ الأوّل من أصحاب السوابق بجرائم مخدّرات وسرقة.
وبتاريخ 28-09-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشعبة مداهمة للغرفة المذكورة في محلّة مخيّم صبرا، حيث أوقفتهما في داخلها. وبتفتيشهما والغرفة، ضُبطت كميّة كبيرة من المخدّرات، وعبوات من الكيتامين، وموادّ مختلفة الأشكال والألوان معدّة للترويج، وميزان حسّاس، وأكياس وعلب بلاستيكيّة تُستخدم لتوضيب المخدّرات، وهواتف خلويّة، ومستلزمات أخرى.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لعدد كبير من الزبائن لقاء بدل مادي، بعد استلامها من داخل الغرفة المذكورة، وذلك في مناطق عدّة من بيروت، منها: الكولا، وطريق المطار، والمدينة الرياضيّة.
وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف متورّطين آخرين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المخدّرات
مخيّم صبرا
شعبة المعلومات
توقيف سيدة بجرم سرقة و4 مطلوبين للقضاء...
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