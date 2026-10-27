أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف سيدة بجرم سرقة و4 مطلوبين للقضاء...
أمن وقضاء
2026-10-27 | 10:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف سيدة بجرم سرقة و4 مطلوبين للقضاء...
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف الجرائم ضمن نطاق عملها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام سيّدة بعمليّات سرقة من داخل محال تجاريّة بطريقة احتياليّة في عددٍ من المناطق، منها: رأس النبع وتلّة الخيّاط والبسطة في مدينة بيروت، وبرج حمّود، وبرج البراجنة وحارة حريك…
على الأثر، باشرت دوريّات المفرزة المذكورة الاستقصاءات والتّحريّات اللازمة، وتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه فيها، وتوقيفها بالجرم المشهود، بالتنسيق مع دوريّة من شعبة المعلومات، وذلك أثناء محاولتها السّرقة من أحد المحال التجاريّة في بيروت، وتبيّن أنّها تدعى:
ز. ك. (مواليد عام 1998، مكتومة القيد)
وفي سياق منفصل،
وأوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في محلّة أدونيس، أربعة مطلوبين للقضاء بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة، وضبطت في حوزتهم كميّة من المواد والحبوب المخدّرة، وهم كلٌّ من:
ن. ح. (مواليد عام 1967، لبناني)
ن. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)
ش. ح. (مواليد عام 2003، لبناني)
هـ. س. (مواليد عام 2004، لبناني)
وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعتين المعنيتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مطلوبين
للقضاء...
الجيش يحرر مخطوفتَين سوريّتَين في منطقة الهرمل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-08-24
مطلوب بموجب مذكرات عدلية عدة... توقيف شخص بجرم سرقة دراجات آلية في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
2026-08-24
مطلوب بموجب مذكرات عدلية عدة... توقيف شخص بجرم سرقة دراجات آلية في الضاحية الجنوبية
0
أمن وقضاء
2026-08-21
بجرائم سرقة وتجارة مخدّرات… توقيف ثلاثة مطلوبين للقضاء في البقاع
أمن وقضاء
2026-08-21
بجرائم سرقة وتجارة مخدّرات… توقيف ثلاثة مطلوبين للقضاء في البقاع
0
أمن وقضاء
2026-09-12
الجيش يوقف ٤ أشخاص بينهم أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات
أمن وقضاء
2026-09-12
الجيش يوقف ٤ أشخاص بينهم أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات
0
أمن وقضاء
2026-10-09
الجيش يوقف مطلوبين بجرائم السلب والسرقة والاتجار بالمخدرات والتهريب في مناطق مختلفة
أمن وقضاء
2026-10-09
الجيش يوقف مطلوبين بجرائم السلب والسرقة والاتجار بالمخدرات والتهريب في مناطق مختلفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:11
الجيش يحرر مخطوفتَين سوريّتَين في منطقة الهرمل
أمن وقضاء
10:11
الجيش يحرر مخطوفتَين سوريّتَين في منطقة الهرمل
0
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
أمن وقضاء
06:02
الحجار اتصل بنظيره الأردني معزيا بضحايا الحادث الارهابي
أمن وقضاء
06:02
الحجار اتصل بنظيره الأردني معزيا بضحايا الحادث الارهابي
0
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
0
حال الطقس
2026-07-02
طقس صيفي حار معتاد والرطوبة مرتفعة
حال الطقس
2026-07-02
طقس صيفي حار معتاد والرطوبة مرتفعة
0
آخر الأخبار
2026-10-15
مسؤولان حكوميان لرويترز: رئيس الوزراء اليمني والوزراء الذين كانوا بالمجمع الرئاسي في عدن بخير
آخر الأخبار
2026-10-15
مسؤولان حكوميان لرويترز: رئيس الوزراء اليمني والوزراء الذين كانوا بالمجمع الرئاسي في عدن بخير
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر
تقارير نشرة الاخبار
14:42
وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:37
البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق
تقارير نشرة الاخبار
14:20
من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
انتخابات إسرائيل: هل تحسم صناديق الاقتراع مصير نتنياهو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:14
انتخابات إسرائيل: هل تحسم صناديق الاقتراع مصير نتنياهو؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
تقارير نشرة الاخبار
09:48
إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973
0
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
09:47
الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
03:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
أمن وقضاء
04:39
تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟
3
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
حال الطقس
04:10
الطقس متقلب وممطر...
4
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
أخبار دولية
01:02
ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"
5
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
أمن وقضاء
05:48
مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون
6
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
رياضة
05:49
نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز
7
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
أخبار دولية
10:46
الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا
8
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
06:51
غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More