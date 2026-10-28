زوّرت إشعارًا قضائيًّا وانتحلت أسماء قضاة… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف ملابسات القضية وتوقف الفاعلة

أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زوّرت إشعارًا قضائيًّا وانتحلت أسماء قضاة… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف ملابسات القضية وتوقف الفاعلة
أمن وقضاء
2026-10-28 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
زوّرت إشعارًا قضائيًّا وانتحلت أسماء قضاة… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف ملابسات القضية وتوقف الفاعلة
بناءً على شكوى وردت من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بشأن إشعار قضائي صادر باسم محكمة الجديدة - الرئاسة الأولى، وموجّه إلى مدير أحد المصارف، يتعلّق بتسليم مبلغ مالي عائد إلى عدد من الأشخاص الموكّلين لدى المحامية ر. م.، تبيّن أنّ التوقيع الوارد في ذيل الإشعار لا يعود إلى الرئيسة الأولى لمحكمة الجديدة، ما أثار الشبهة حول تزويره.
وعلى الأثر، باشرت المفرزة تحقيقاتها، واستدعت المدعو ج. ح.، إلّا أنّه لم يمتثل للاستدعاء. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت عناصرها من تحديد مكان وجوده في محلّة أدونيس وإحضاره.
وبالاستماع إليه، أفاد بأنّ وكيلته، المحامية ر. م.، سلّمته الإشعار وطلبت منه تصويره بواسطة هاتفه الخلوي، فيما احتفظت هي بالمستند الأصلي. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
وبتاريخ 5-10-2026، وردت إلى المفرزة إحالة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، تتضمّن قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت القاضي بمنح الإذن بملاحقة المحامية ر. م. في القضية المذكورة.
وبتاريخ 8-10-2026، وبعد تحديد مكان وجودها في بيروت، تمكّنت عناصر المفرزة من توقيفها.
وبالتحقيق معها، اعترفت بتنظيم الإشعار القضائي وتوقيعه في الخانتين المخصّصتين لرئيس المحكمة ورئيس القلم، كما أقرّت بإجرائها اتصالًا بالمدعو ج. ح.، منتحلةً خلاله أسماء عدد من القضاة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
إشعارًا
قضائيًّا
وانتحلت
أسماء
قضاة…
ومفرزة
بعبدا
القضائية
ملابسات
القضية
وتوقف
الفاعلة
التالي
الجيش يوقف 4 مطلوبين في الضنية بجرم إطلاق النار...
توقيف سارق في الشمال واستعادة مسروقات تتجاوز قيمتها 80 ألف دولار وضبط عشرات المسروقات الأخرى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-17
مفرزة بيروت القضائية توقف سارق مفروشات البربير
أخبار لبنان
2026-10-17
مفرزة بيروت القضائية توقف سارق مفروشات البربير
0
أمن وقضاء
2026-10-12
مفرزة النبطية القضائية توقف سارق كابلات كهربائية وتضبط سيارة بلوحات مغايرة استخدمها في عملياته
أمن وقضاء
2026-10-12
مفرزة النبطية القضائية توقف سارق كابلات كهربائية وتضبط سيارة بلوحات مغايرة استخدمها في عملياته
0
أمن وقضاء
2026-08-12
15 ألف دولار اختفت من منزل صاحب محطة محروقات… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف هوية السارق
أمن وقضاء
2026-08-12
15 ألف دولار اختفت من منزل صاحب محطة محروقات… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف هوية السارق
0
أمن وقضاء
2026-09-09
مفرزة استقصاء الشمال توقف مروّج عملة مزيّفة ومطلوبًا بـ6 ملاحقات قضائيّة
أمن وقضاء
2026-09-09
مفرزة استقصاء الشمال توقف مروّج عملة مزيّفة ومطلوبًا بـ6 ملاحقات قضائيّة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:49
أمن الدولة: توقيف سورية انتحلت صفة أمنية وأنشأت جمعية وهمية
أمن وقضاء
12:49
أمن الدولة: توقيف سورية انتحلت صفة أمنية وأنشأت جمعية وهمية
0
أمن وقضاء
12:29
ادّعى أن زوجته توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام… وفصيلة عدلون تكشف ملابسات الجريمة وتوقفه
أمن وقضاء
12:29
ادّعى أن زوجته توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام… وفصيلة عدلون تكشف ملابسات الجريمة وتوقفه
0
أمن وقضاء
11:10
الجيش يوقف 4 مطلوبين في الضنية بجرم إطلاق النار...
أمن وقضاء
11:10
الجيش يوقف 4 مطلوبين في الضنية بجرم إطلاق النار...
0
أمن وقضاء
08:52
توقيف سارق في الشمال واستعادة مسروقات تتجاوز قيمتها 80 ألف دولار وضبط عشرات المسروقات الأخرى
أمن وقضاء
08:52
توقيف سارق في الشمال واستعادة مسروقات تتجاوز قيمتها 80 ألف دولار وضبط عشرات المسروقات الأخرى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-19
حظر تجوال في بعض أحياء باريس من الساعة 11 مساء الاثنين حتى السادسة من صباح الثلاثاء
أخبار دولية
2026-10-19
حظر تجوال في بعض أحياء باريس من الساعة 11 مساء الاثنين حتى السادسة من صباح الثلاثاء
0
آخر الأخبار
2026-01-15
الحكومة العراقية: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحل الخلافات سلميا ونرفض استخدام أراضينا أو أجوائنا لاستهداف أي دولة أو زج العراق في صراعات لا تخدم شعبه
آخر الأخبار
2026-01-15
الحكومة العراقية: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحل الخلافات سلميا ونرفض استخدام أراضينا أو أجوائنا لاستهداف أي دولة أو زج العراق في صراعات لا تخدم شعبه
0
أخبار لبنان
2026-08-14
لقاء بين قائد الجيش ووفد من "تاسك فورس أون ليبانون" عرض الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار
أخبار لبنان
2026-08-14
لقاء بين قائد الجيش ووفد من "تاسك فورس أون ليبانون" عرض الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار
0
آخر الأخبار
2026-10-25
ترامب: لا نعتزم الهجوم على إيران الليلة
آخر الأخبار
2026-10-25
ترامب: لا نعتزم الهجوم على إيران الليلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:06
انطلاق النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026
آخر الأخبار
09:06
انطلاق النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026
0
أخبار دولية
08:51
مسار نتائج الانتخابات الإسرائيلية غير حاسم
أخبار دولية
08:51
مسار نتائج الانتخابات الإسرائيلية غير حاسم
0
أخبار لبنان
08:15
وزير الزراعة تفقد سوق الخضار والفواكه المركزي في بيروت
أخبار لبنان
08:15
وزير الزراعة تفقد سوق الخضار والفواكه المركزي في بيروت
0
أخبار دولية
04:25
بوتين يتحدث عن تعاون محتمل مع الأميركيين في الغاز
أخبار دولية
04:25
بوتين يتحدث عن تعاون محتمل مع الأميركيين في الغاز
0
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
0
أخبار دولية
04:04
الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي
أخبار دولية
04:04
الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي
0
أخبار دولية
01:58
ترامب: دعمي ساعد نتنياهو "كثيرا"
أخبار دولية
01:58
ترامب: دعمي ساعد نتنياهو "كثيرا"
0
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
2
أخبار دولية
16:07
إستطلاع لقناة ٢٤ الإسرائيلية في شأن النتائج الانتخابية
أخبار دولية
16:07
إستطلاع لقناة ٢٤ الإسرائيلية في شأن النتائج الانتخابية
3
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
4
أخبار دولية
16:19
اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر
أخبار دولية
16:19
اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر
5
حال الطقس
03:03
الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
03:03
الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
6
خبر عاجل
17:10
استطلاعات الخروج: الليكود الحزب الأكبر لكن أحزاب المعارضة تتقدّم على معسكر نتنياهو بـ53 مقعدًا مقابل 50 و17 للأحزاب العربية
خبر عاجل
17:10
استطلاعات الخروج: الليكود الحزب الأكبر لكن أحزاب المعارضة تتقدّم على معسكر نتنياهو بـ53 مقعدًا مقابل 50 و17 للأحزاب العربية
7
اسرار
00:56
أسرار الصحف 28-10-2026
اسرار
00:56
أسرار الصحف 28-10-2026
8
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More