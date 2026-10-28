الجيش يوقف 4 مطلوبين في الضنية بجرم إطلاق النار...

نفذت وحدة من الجيش عملية دهم في منطقة الضنية - المنية الضنية وأوقفت 4 مطلوبين بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز العاصي – الهرمل المواطن (ح.م.) وضبطت في حوزته نحو 5 كلغ من حشيشة الكيف والكوكايين.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.