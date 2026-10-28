أمن الدولة: توقيف سورية انتحلت صفة أمنية وأنشأت جمعية وهمية

في إطار جهودها المستمرة لملاحقة جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وبعد عمليات رصد ومتابعة ميدانية دقيقة، وجمع المعلومات المتعلّقة بنشاطها، أوقفت دورية من مديرية

بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثالثة، بتاريخ 28/10/2026، وبناءً على إشارة القاضي نيبال محيو، المدعوة (ه. ع. ج.)، سورية الجنسية، لانتحالها صفة أمنية وإنشاء جمعية وهمية.

وخلال التحقيق، اعترفت الموقوفة بما نُسب إليها، كما تبيّن أنها أنشأت جمعية وهمية بهدف جمع التبرعات واستخدام الأموال المحصّلة لأغراض شخصية. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقها، بناءً على إشارة القضاء المختص.