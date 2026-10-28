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ادّعى أن زوجته توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام… وفصيلة عدلون تكشف ملابسات الجريمة وتوقفه

أمن وقضاء
2026-10-28 | 12:29
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ادّعى أن زوجته توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام… وفصيلة عدلون تكشف ملابسات الجريمة وتوقفه
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ادّعى أن زوجته توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام… وفصيلة عدلون تكشف ملابسات الجريمة وتوقفه

عند منتصف الليل تاريخ 28-10-2026، أُحضرت إلى أحد المستشفيات في محلّة الصرفند جثّة المدعوة:

ل. م. (مواليد عام 2000، سورية الجنسية).

وذلك بعد أن أفاد زوجها، المدعو:

أ. ح. (مواليد عام 2005، سوري الجنسية).

بأنّها توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام.

على الأثر، باشرت فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي تحقيقاتها لكشف ملابسات الوفاة، وأجرت الاستقصاءات والتحرّيات اللازمة، وعملت على جمع الأدلّة.

وبنتيجة التحقيقات، اعترف الزوج بإقدامه على قتل زوجته عمدًا، وعن سابق إصرار وتصميم، على خلفية خلافات زوجية، وبنيّة التخلّص منها بعد تعلّقه بامرأة أخرى، حيث أقدم على ضربها، ما أدّى إلى سقوطها أرضًا، ثمّ انهال عليها بالضرب على رأسها، الأمر الذي تسبّب بوفاتها.

كما أضاف أنّه نقل جثّتها إلى المستشفى، مدّعيًا أنّها توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام، في محاولة لإخفاء جريمته.

وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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