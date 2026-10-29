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ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام

أمن وقضاء
2026-10-29 | 08:23
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ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام
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ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أنه في إطار الجهود الأمنية الإستباقية، وبإشراف القضاء المختص، نفّذت المديرية العامة للأمن العام سلسلة مداهمات في مدينة طرابلس، أسفرت عن ضبط كميات من المتفجرات بينها C4 والصواعق التي تستعمل لتصنيع العبوات، إضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر، والقنابل داخل منزل اللبناني (ر. ص.) في منطقة باب الرمل.

وأفاد في بيان، بأنه تم ضبط طائرة درون لدى اللبناني الموقوف (ع. ا) اثناء مداهمة منزله في محلة باب الرمل.

وبحسب البيان، فإنه في سياق متصل، تم توقيف اللبناني (ط.ح) في محلة باب الرمل لارتباطه بالموقوفين اعلاه، وقد جرى ضبط المضبوطات والتحفّظ عليها بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تتواصل التحقيقات بإشرافه لكشف كل ملابسات القضية وتوقيف باقي المتورطين.

وأكدت المديرية العامة للأمن العام استمرارها في تنفيذ عملياتها الاستباقية، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم وصونًا للاستقرار.
 
ولاحقا، صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: " الحاقاً للبيان السابق، وبعد الكشف على المواد المضبوطة من قِبل فوج الهندسة في الجيش اللبناني تبيّن أنها ليست C4 بل هي عبارة عن أجهزة لإشعال المتفجرات".
 
 

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المتفجرات

الأسلحة

القنابل

طرابلس

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