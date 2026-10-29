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بعد فقدان الاتصال به... العثور على الأب سمير ضو مقتولًا
أمن وقضاء
2026-10-29 | 13:41
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بعد فقدان الاتصال به... العثور على الأب سمير ضو مقتولًا
عُثر على الأب سمير ضو، خادم رعيتي الحصون وفرحت، مقتولاً، بعدما فُقد الاتصال به منذ ظهر الأربعاء.
وأفادت معلومات الـLBCI بأن عائلة الأب ضو، عثرت على جثته وعليها آثار دماء، في منزل عائد له لا يرتاده بشكل دائم، في بلدته عين جرين في قضاء جبيل.
وعلى الفور، حضرت المباحث الجنائية في قوى الأمن الداخلي الى المكان، وبدأت تحقيقاتها، حيث رفعت البصمات والأدلة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأب
سمير ضو
مقتول
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