الأمطار تسببت بانهيار جزء من الجبل المحاذي لطريق الهيكلية باتجاه ضهر العين - الكورة

انهار جزء من الجبل المحاذي لطريق الهيكلية باتجاه ضهر العين - الكورة، ما أدى إلى انقطاع جزئي في الطريق، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مدينة طرابلس والكورة ومحيطهما ليلا.