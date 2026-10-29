مفرزة صيدا القضائيّة تُلقي القبض بكمين مُحكم على أحد المطلوبين بجرائم احتيال وتزوير

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المرتكبين والمطلوبين للقضاء، وردت شكاوى عدّة إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بحق المدعو: ع. ب. خ. (مواليد عام 1966، لبناني) لقيامه بجرائم الاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر والاستيلاء على أموال الغير.



وأفادت بأنه على الأثر، وبناءً على إشارة القضاء المختص، باشرت عناصر المفرزة تحريّاتها واستقصاءاتها المكثّفة لتحديد مكان وجوده، والعمل على توقيفه.



وكشفت أنه بنتيجة المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات، وبالتّنسيق مع المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، نصبت له عناصر المفرزة كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه في الضّاحية الجنوبية لبيروت. وقد تبيّن أنّ بحقّه مذكرة توقيف وثلاثة بلاغات بحثٍ وتحرّ بالجرم ذاته.



وأكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن المقتضى القانوني أجري بحقّه، وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته.