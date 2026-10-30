الجيش يوقف سوريًّا في منطقة الكرنتينا - بيروت بجرم الاتجار بالمخدرات

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكرنتينا – بيروت السوري (أ.ح.) المطلوب بجرم الاتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة ومتنوعة منها معدّة للتوزيع، بالإضافة إلى مسدس حربي يستخدمه في أعمال جرمية مختلفة منها أعمال السلب والسرقة. كما تبيّن أنه دخل الأراضي اللبنانية خلسة.



وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.