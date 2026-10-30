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"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة
خبر عاجل
2026-10-30 | 04:49
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"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة
على أثر تسجيل حالات مشتبهة بداء التريشينيلا، تتابع وزارة الصحة العامة الموضوع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال إجراء التحقيقات الوبائية والفحوصات المخبرية اللازمة، بهدف تحديد مصادر العدوى واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الصحة العامة.
وأوضحت أن "داء التريشينيلا مرض طفيلي ينتقل إلى الإنسان عبر تناول لحوم نيئة أو غير مطهوة جيداً، ولا سيما لحوم الخنازير المصابة ومشتقاتها. ولا ينتقل المرض مباشرةً من شخص إلى آخر. وتتراوح فترة حضانة المرض من اسبوعين الى ٨ اسابيع بعد استهلاك الوجبة الملوثة".
وأشارت إلى أن "الأعراض تبدأ عادةً باضطرابات هضمية تشمل الغثيان والإسهال وآلام البطن، وقد تتبعها حمى وآلام عضلية وتعب شديد وانتفاخ حول العينين. وفي الحالات الشديدة، قد تحدث مضاعفات تطال القلب والجهازين العصبي والتنفسي".
وفي هذا الإطار، دعت المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية التالية:
تجنّب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهوة جيداً.
شراء اللحوم من مصادر موثوقة وخاضعة للرقابة.
عدم اعتبار التجميد أو التمليح أو التدخين وسائل مضمونة للقضاء على الطفيلي.
الالتزام بقواعد النظافة وسلامة الغذاء عند تحضير اللحوم.
مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مشتبهة بعد تناول لحوم نيئة أو غير مطهوة جيداً.
وأكدت "أهمية التشخيص المبكر والعلاج المناسب للحد من المضاعفات".
وحذّرت "أصحاب المطاعم والملّاحم ومورّدي اللحوم من أي غش أو تلاعب بنوع اللحوم أو مصدرها أو صلاحيتها، مؤكدةً متابعة المخالفات بالتنسيق مع الجهات الرقابية والقضائية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".
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