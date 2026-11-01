بالصور - الجيش يتلف حوالي 9700 متر مربع من مادة الماريجوانا في منطقتَي الزرازير وعيناتا – بعلبك

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش عملت على إتلاف مساحة مزروعة بنبتة الماريجوانا تقدر بحوالي 9700 متر مربع في منطقتَي الزرازير وعيناتا – بعلبك.