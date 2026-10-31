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تدابير سير في الجميزة وجونية وكورنيش المزرعة
أخبار لبنان
2026-10-31 | 07:05
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تدابير سير في الجميزة وجونية وكورنيش المزرعة
صـدر عـن المديريـّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقـات العامّة ما يلي:
"أوّلًا: في شارع بيار دودج (الجميزة) "حفل مدرسي"، اعتبارًا من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 20.00 من تاريخ 31-10-2026 سيقام احتفال لمدرسة IC و ACS في شارع بيار دودج، وسيتمّ إقفال الطريق طيلة فترة الحفل.
ثانيًا: في محلّة جونيه "سباق رياضي"، الساعة 7.00 من تاريخ 1-11-2026 سينظّم النادي اللبناني للسيّارات والسياحة سباق الأكواتلون بعنوانATCL AQUATHLON CHALLENGE – JOUNIEH 2026 حيث سيتضمّن السباق السباحة من النادي اللبناني للسيّارات والسياحة ولغاية الأكوامارينا (مسافة 3,2 كلم) ومن ثمّ ركضًا بالعكس (مسافة 10 كلم).
سيتمّ إقفال الطريق من محلّة طبرجا الأكوامارينا إلىATCL قرب نادي الضباط – الطريق البحري.
ثالثًا: بوليفار صائب سلام (كورنيش المزرعة) "تزفيت الطريق"، سيباشر بأعمال تزفيت الطريق في محلّة بوليفار صائب سلام (كورنيش المزرعة) يوم الأحد 1-11-2026 عند الساعة 7.00 صباحًا ولغاية الساعة 12.00 ظهرًا، وسيتمّ قطع السير على تقاطع الأونيسكو وتحويله باتّجاه المستديرة وفقًا للآتي:
– فوق نفق الشيخ سالم الصباح ثمّ إلى الكولا إلى بوليفار الرئيس صائب سلام (كورنيش المزرعة)
– تحويل السير القادم من الضاحية باتّجاه عائشة بكّار (فردان)
– قطع السير على مستديرة الأونيسكو وتحويله يسارًا باتّجاه الرملة البيضاء – شارع بيتر مدوّر ثمّ باتّجاه شارع فريد طراد، ومن ثمّ باتّجاه فردان ABC ثمّ يسارًا باتّجاه شارع الراشدين.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجميزة
وجونية
وكورنيش
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