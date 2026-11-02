أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
بعد انتشار فيديو لشخص يقوم بحركات استعراضية ويتعرّى أمام مسجد محمّد الأمين... فصيلة وسط بيروت توقفه بالتنسيق مع فصيلة الدكوانة
أمن وقضاء
2026-11-02 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد انتشار فيديو لشخص يقوم بحركات استعراضية ويتعرّى أمام مسجد محمّد الأمين... فصيلة وسط بيروت توقفه بالتنسيق مع فصيلة الدكوانة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يقوم بحركات استعراضية ويتعرّى أمام مسجد محمد الأمين في محلّة وسط بيروت.
وعلى الأثر، باشرت فصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت استقصاءاتها وتحرّياتها، وتمكّنت من تحديد رقم لوحة السيّارة التي حضر الشخص على متنها وغادر بواسطتها، وبالتالي تحديد هويّة مالكها، ويُدعى:
ر. د. (مواليد عام 1989، لبناني).
وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلّة، اشتبهت عناصر الفصيلة بأنّ الشخص الظاهر في الفيديو قد يكون مالك السيّارة المذكور.
وبالتدقيق في سجلّه، تبيّن أنّه سبق أن أُوقف بتاريخ 12-01-2026، بجرم التعرّي والتعرّض للآداب العامّة داخل أحد المطاعم في محلّة الأشرفيّة.
وبنتيجة المتابعة والتحرّيات، تمكّنت الفصيلة من تحديد مكان إقامته، حيث جرى توقيفه بالتنسيق مع فصيلة الدكوانة في وحدة الدرك الإقليمي.
وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على التعرّي أمام مسجد محمد الأمين، وبقيامه بأفعال مماثلة في عدّة مناطق لبنانية، معتبرًا أنّ ما يقوم به يندرج في إطار الفن والتعبير عن الرأي.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُحيل إلى المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
انتشار
فيديو
بحركات
استعراضية
ويتعرّى
محمّد
الأمين...
فصيلة
بيروت
توقفه
بالتنسيق
فصيلة
الدكوانة
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقف في صربا مروّجاً انتحل صفة عامل توصيلات لترويج المخدّرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-09-22
فصيلة تنورين توقف مهرّب أشخاص
أمن وقضاء
2026-09-22
فصيلة تنورين توقف مهرّب أشخاص
0
آخر الأخبار
2026-08-29
الجيش الإسرائيليّ: قتلنا أمس قائد فصيل من النخبة وقناصًا من حركة حماس في شمال غزة
آخر الأخبار
2026-08-29
الجيش الإسرائيليّ: قتلنا أمس قائد فصيل من النخبة وقناصًا من حركة حماس في شمال غزة
0
أمن وقضاء
2026-10-28
ادّعى أن زوجته توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام… وفصيلة عدلون تكشف ملابسات الجريمة وتوقفه
أمن وقضاء
2026-10-28
ادّعى أن زوجته توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام… وفصيلة عدلون تكشف ملابسات الجريمة وتوقفه
0
أخبار لبنان
2026-08-26
بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين
أخبار لبنان
2026-08-26
بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:08
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقف في صربا مروّجاً انتحل صفة عامل توصيلات لترويج المخدّرات
أمن وقضاء
04:08
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقف في صربا مروّجاً انتحل صفة عامل توصيلات لترويج المخدّرات
0
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
0
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
0
أمن وقضاء
11:15
الجيش ينفّذ تدابير لحفظ الأمن في هذه المناطق...
أمن وقضاء
11:15
الجيش ينفّذ تدابير لحفظ الأمن في هذه المناطق...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-09-11
كاتس: مستعدون وجاهزون لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله
أمن وقضاء
2026-09-11
كاتس: مستعدون وجاهزون لمواصلة الحملة والاستمرار في ضرب حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-27
مقدمة النشرة المسائية 27-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-27
مقدمة النشرة المسائية 27-6-2026
0
أخبار لبنان
2026-09-01
الرئيس عون في ذكرى إعلان لبنان الكبير: الرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة
أخبار لبنان
2026-09-01
الرئيس عون في ذكرى إعلان لبنان الكبير: الرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة
0
صحف اليوم
2026-03-08
سلام لـ"لوريان لوجور": لا نسعى لمواجهة مع حزب الله لكننا لن نرضخ للابتزاز ومستعدون لاستئناف المفاوضات ضمن هذا الإطار
صحف اليوم
2026-03-08
سلام لـ"لوريان لوجور": لا نسعى لمواجهة مع حزب الله لكننا لن نرضخ للابتزاز ومستعدون لاستئناف المفاوضات ضمن هذا الإطار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
0
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
0
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
0
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
01:47
رئيس أدنوك: سحب نحو مليار برميل من المخزون العالمي جراء تعطل مضيق هرمز
أخبار دولية
01:47
رئيس أدنوك: سحب نحو مليار برميل من المخزون العالمي جراء تعطل مضيق هرمز
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:09
تعليمات من طيران الشرق الاوسط للمسافرين من الرياض الى بيروت...
أخبار لبنان
09:09
تعليمات من طيران الشرق الاوسط للمسافرين من الرياض الى بيروت...
2
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
4
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
5
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
7
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
8
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More