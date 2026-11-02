بعد انتشار فيديو لشخص يقوم بحركات استعراضية ويتعرّى أمام مسجد محمّد الأمين... فصيلة وسط بيروت توقفه بالتنسيق مع فصيلة الدكوانة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يقوم بحركات استعراضية ويتعرّى أمام مسجد محمد الأمين في محلّة وسط بيروت.



وعلى الأثر، باشرت فصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت استقصاءاتها وتحرّياتها، وتمكّنت من تحديد رقم لوحة السيّارة التي حضر الشخص على متنها وغادر بواسطتها، وبالتالي تحديد هويّة مالكها، ويُدعى:

ر. د. (مواليد عام 1989، لبناني).



وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلّة، اشتبهت عناصر الفصيلة بأنّ الشخص الظاهر في الفيديو قد يكون مالك السيّارة المذكور.



وبالتدقيق في سجلّه، تبيّن أنّه سبق أن أُوقف بتاريخ 12-01-2026، بجرم التعرّي والتعرّض للآداب العامّة داخل أحد المطاعم في محلّة الأشرفيّة.



وبنتيجة المتابعة والتحرّيات، تمكّنت الفصيلة من تحديد مكان إقامته، حيث جرى توقيفه بالتنسيق مع فصيلة الدكوانة في وحدة الدرك الإقليمي.



وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على التعرّي أمام مسجد محمد الأمين، وبقيامه بأفعال مماثلة في عدّة مناطق لبنانية، معتبرًا أنّ ما يقوم به يندرج في إطار الفن والتعبير عن الرأي.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُحيل إلى المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.