الجيش ينفّذ تدابير أمنية في مختلف المناطق ويوقف 7 مواطنين بينهم رئيس عصابة سرقة و99 سوريًّا

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 5 مواطنين و99 سوريًّا وفقًا لما يلي:



-توقيف المواطنَين (ع.ف.) و(ع.ش.) في بلدة برعشيت – بنت جبيل لإطلاقهما النار خلال مراسم تشييع، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزتهما.

-دهم منزل المواطن (ح.ح.) في بلدة الجميجمة – بنت جبيل وتوقيفه لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي في حوزته.

-توقيف المواطن (ج.ا.) عند حاجز حنيدر – عكار لقيامه بأعمال التهريب. وضُبط مسدس حربي وكمية من الذخائر في حوزته.

-دهم منازل مطلوبين في بلدة الحدث – بعلبك وتوقيف المواطن (ت.ز.) لدخوله إلى مدافن البلدة وإحداثه أضرارًا فيها وسرقة محتوياتها.

-دهم منزل مطلوب في منطقة التبانة – طرابلس وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.

-توقيف 99 سوريًّا في مناطق وادي خالد والعبودية – عكار ومشاريع القاع – بعلبك، وعند حاجز شدرا – عكار لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.



كما دهمت وحدة من الجيش منزل المطلوب (م.ع.) في منطقة المجدل – عكار وأوقفته لإطلاقه النار. وضبطت داخله كمية من المخدرات، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.



كذلك أوقفت وحدة أخرى المطلوب (و.ز.) في منطقة الليلكي – بعبدا لارتكابه جرائم مختلفة: تأليف عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة بقوة السلاح، إطلاق نار، اعتداء على مواطنين، فرض خوات، نصب واحتيال على أشخاص.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.