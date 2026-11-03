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مداهمة شقّة في المعاملتين... وتوقيف مروّج مخدرات

أمن وقضاء
2026-11-03 | 02:46
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مداهمة شقّة في المعاملتين... وتوقيف مروّج مخدرات
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مداهمة شقّة في المعاملتين... وتوقيف مروّج مخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مروجي المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان حول قيام شخص بترويج المخدرات في محلّة المعاملتين / الطريق البحريّة.

وبحسب البلاغ، فإنه بنتيجة المتابعة والتحرّيات التي أجرتها المفرزة المذكورة، جرى مداهمة شقّته في المحلّة المذكورة، وتوقيف المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يدعى: ع. ع. (مواليد 1983، سوري).

وبتفتيش شقّته تمّ ضبط كميّة من الحبوب والمواد المخدّرة، مقسّمة داخل أكياس وطبّات وعلب بلاستيكيّة، ومعدّة للتّرويج.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الموقوف سُلّم والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

مداهمة شقّة

المعاملتين

توقيف

مخدرات

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