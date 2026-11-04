قوى الامن: توقيف سارق نفّذ نحو 10 عمليّات سرقة درّاجات آليّة من وسط بيروت

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على كل الأراضي اللبنانية، ولا سيما جرائم سرقة الدراجات الآلية، بتاريخ 22-09-2026، اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بشخص يقود دراجة آلية سوداء من نوع "Yamaha N-Max"، عند مخرج نفق فينيسيا باتجاه جسر الرينغ. ولدى محاولة توقيفه، قام برمي الدراجة أرضا، ثم توجه راكضا باتجاه حديقة جبران تويني محاولا التواري عن الأنظار.



على الفور، لاحقته عناصر الدورية وتمكنت من توقيفه، وضبط الدراجة الآلية، وتبين أنه يدعى: م. ج. ح. (مواليد عام 2002، سوري الجنسية) وهو من أصحاب السوابق بجرائم نشل وسرقة.



كما تبين أنه أقدم على سرقة الدراجة في الليلة ذاتها من محلة ستاركو – وسط بيروت.



اعترف بتنفيذ نحو عشر عمليات سرقة دراجات آلية أخرى من وسط بيروت، بالإضافة إلى الدراجة المضبوطة.



أودع الموقوف والدراجة المضبوطة القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".