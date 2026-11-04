ثلاثة مطلوبين بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبنتيجة التّحريّات والاستقصاءات، وبتواريخٍ مختلفة، تمكّنت دوريّات من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف مطلوبين للقضاء في بلدة تعلبايا، وهم:



ع. ع. (مواليد عام 1995، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات.



ق. ي. (مواليد 1999، فلسطين) مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف غيابية بجرم ترويج وتجارة مخدرات.



م. ب. (مواليد 1983، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف غيابية بجرم ترويج عملة مزيفة.



وسُلِّم الموقوفون إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.