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رئيس الأركان يتفقد عددًا من المراكز التابعة للواء المشاة الثالث

أمن وقضاء
2026-11-04 | 12:34
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رئيس الأركان يتفقد عددًا من المراكز التابعة للواء المشاة الثالث
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رئيس الأركان يتفقد عددًا من المراكز التابعة للواء المشاة الثالث

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده عددًا من المراكز التابعة للواء المشاة الثالث في مناطق بيت لهيا وعين عطا – راشيا، وشبعا - حاصبيا، حيث التقى الضباط والعسكريين، مثنيًا على جهودهم المبذولة لأداء واجبهم، ومؤكدًا أنّ القيادة حريصة على متابعة أوضاعهم.

كما استمع إلى إيجاز حول مهمات اللواء، واطّلع على الإجراءات المتخذة لحفظ الأمن في قطاع المسؤولية.
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

رئيس الأركان

حسان عوده

العسكريين

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